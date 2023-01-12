Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda finalde

Real Madrid ile Valencia, İspanya Süper Kupası yarı finalinde karşılaştı. Mücadele, Riyad'da oynandı.
Real Madrid, 39. dakikada Karim Benzema'nın attığı penaltı ile 1-0 öne geçti. Valencia'nın cevabı ise ikinci yarının hemen başında. 46. dakikada Samuel Lino ile geldi.
Maçın 90 dakikası ve uzatmalar, 1-1 bitince seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılardan 4-3 üstün ayrılan Real Madrid, adını finale yazdıran taraf oldu.
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