Benzi kül gibi olmak deyimi ne anlama geliyor?

Benzi kül gibi olmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Korku veya aşırı bir şaşkınlık anında kişinin yüz ifadesinin soluklaşması, renginin atması durumunu ifade eder. Bu durumda, kişinin yüzü adeta bir kül tabakası gibi donuklaşır; gözleri dehşet veya endişeyle açılır, dudağı ise titrer.

Bir anlık bir olay ya da beklenmedik bir durum karşısında, ruh hali değişim yaşar. Bu durum fiziksel görünüşüne de yansır. Yüzü, korkunun verdiği gerilimle sanki tüm kanı çekilmiş gibi solgunlaşır ve hayatta kalma içgüdüsüyle birlikte bir tür panik hali belirir. Bu ifade, korkunun insanın bedenini nasıl etkileyebileceğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer. Korkunun sadece psikolojik değil, fiziksel bir yansıması olduğunu da gösterir.

BENZİ KÜL GİBİ OLMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Annesi matematik sınavından kaç aldığını sorunca bir anda benzi kül gibi oldu."