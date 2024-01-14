Benzin hortumu patladı facianın eşiğinden dönüldü

Kaynak: İHA
Benzin hortumu patladı facianın eşiğinden dönüldü
Burdur’da ışıklarda beklerken benzin hortumu patlayınca alev alan Tofaş marka otomobil itfaiyenin çabuk müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay Burdur Merkez Özgür Mahallesi Köprübaşı mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre Enver İ. yönetimindeki 15 AP 236 plakalı Tofaş marka otomobil Gazi Caddesinden Armağan İlci Bulvarına doğru seyrederken kırmızı ışıkta beklediği sırada motor kısmına bağlı benzin hortumunun patlaması sonucu bir anda alevlere teslim oldu. Yangını gören sürücü ve yolcu kısmında oturan eşi arabadan inerek ekiplere haber verdi.

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İhbar sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Hasar alan otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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