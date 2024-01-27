Denizin tam ortasında aniden ortaya çıktı. Dev gemiler bile rotasını değiştirdi

Kaynak: İHA
Denizin tam ortasında aniden ortaya çıktı. Dev gemiler bile rotasını değiştirdi
Mersin’de denizde hortum çıktı. Metrelerce yükselen hortum korku dolu anlar yaşattı.

Mersin Erdemli’de denizin tam ortasında hortum meydana geldi. Hortum sahil beldelerinde görüldü.

Metrelerce yükselen hortum Tırtar ve Ayaş'ta yoğun bulutlar içerisinde göründü .

Hortumu büyüklüğü vatandaşları korkuttu. Denizde olan gemilerin rotasını değiştirebileceği büyüklükte olan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir süre sonra hortum gözlerden kayboldu.

aw129052-02-001.jpg

HORTUM NEDEN ÇIKAR?

Su spoutları olarak adlandırılan deniz üstündeki hortumların hava hortumuyla birlikte olduğu söylenir.

Sıcak hava ile soğuk deniz suyu arasındaki farktan dolayı denizlerin üzerinde hortum oluşur.

Deniz üstündeki hortumlar genellikle karaya ulaşmazlar.

aw129052-01-001.jpg

İlgili Haberler
Benzin hortumu patladı facianın eşiğinden dönüldü
Benzin hortumu patladı facianın eşiğinden dönüldü
Meteorolojiden sel, dolu, hortum uyarısı!
Meteorolojiden sel, dolu, hortum uyarısı!
Hortum evlere zarar verdi
İzmir’de dev hortum görenleri korkuttu
İzmir’de dev hortum görenleri korkuttu
Son Haberler
Ocak ayının tuhaf olayları Dünya
Ocak ayının tuhaf olayları
Uyarılan adam kayak merkezinde dehşet saçtı Gündem
Uyarılan adam kayak merkezinde dehşet saçtı
Galatasaray Sacha Boey'in fotokopisini getiriyor Resmi imza çok yakında Spor
Galatasaray Sacha Boey'in fotokopisini getiriyor Resmi imza çok yakında
Emeklilere bedava oldu. Faturadan muaf tutulacaklar Gündem
Emeklilere bedava oldu. Faturadan muaf tutulacaklar
Vatandaşın yanıtı gündem oldu: "Artık dayanamadığım şey? Recep Tayyip Erdoğan!" Video
Vatandaşın yanıtı gündem oldu: "Artık dayanamadığım şey? Recep Tayyip Erdoğan!"
Zincir marketlerde etiketler yine değişti. Emekliye sadaka zammı yapıldı anında hareke geçtiler Ekonomi
Zincir marketlerde etiketler yine değişti. Emekliye sadaka zammı yapıldı anında hareke geçtiler
Settar Tanrıöğen kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl? Keşfet
Settar Tanrıöğen kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl?