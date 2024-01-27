Denizin tam ortasında aniden ortaya çıktı. Dev gemiler bile rotasını değiştirdi

Mersin Erdemli’de denizin tam ortasında hortum meydana geldi. Hortum sahil beldelerinde görüldü.
Metrelerce yükselen hortum Tırtar ve Ayaş'ta yoğun bulutlar içerisinde göründü .
Hortumu büyüklüğü vatandaşları korkuttu. Denizde olan gemilerin rotasını değiştirebileceği büyüklükte olan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bir süre sonra hortum gözlerden kayboldu.
HORTUM NEDEN ÇIKAR?
Su spoutları olarak adlandırılan deniz üstündeki hortumların hava hortumuyla birlikte olduğu söylenir.
Sıcak hava ile soğuk deniz suyu arasındaki farktan dolayı denizlerin üzerinde hortum oluşur.
Deniz üstündeki hortumlar genellikle karaya ulaşmazlar.
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