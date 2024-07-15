Benzin hortumu seyir halindeyken patladı

Olay, Ula Sakartepe rampası iniş yönünde seyreden 35 Y 5735 plakalı aracın motor bölümünden dumanlar çıkmaya başlayınca gerçekleşti. Sürücü ve yolcular, dumanları fark ederek aracı durdurup hemen araçtan ayrıldı.

Karayolunda seyreden vatandaşlar, kuru kimyevi tozlu söndürücü kullanarak aracın motor bölümündeki yangına müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sonucu aracın motor bölümünde maddi hasar meydana gelirken, yangının benzin hortumunun patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.