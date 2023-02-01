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ÖTV düzenlemesiyle Benzin, Motorin ve LPG'ye indirim gelecek mi

"Devlet akaryakıt fiyatlarındaki zamma ÖTV'nin kaldırılmasıyla engel olabilecek mi" sorusu merak konusu olmuştu. İşte cevabı...

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 09:57
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Benzin, Motorin ve LPG'ye indirim gelecek mi

ÖTV düzenlemesiyle Benzin, Motorin ve LPG'ye indirim gelecek mi
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Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma, araç sahiplerinin endişelendirmeye devam ederken, sürücüler devletin akaryakıt fiyatlarına müdahil olmasını bekliyor. Devletin ÖTV'yi kaldırması, benzin, motorin ve LPG'deki fiyatların düşmesine yol açacaktır.

ÖTV VE AKARYAKIT FİYATLARI

KDV oranı %18 iken, benzin, motorin ve LPG'deki ÖTV oranı da TL olarak fiyatlara yansıtılmaktadır. Bu durumda, benzin, motorin ve LPG için yüzde 18'lik bir ÖTV uygulanmaktadır. Eğer bu oran kaldırılırsa, benzin, motorin ve LPG'de yaklaşık yüzde 18'lik bir indirim beklenir.

Güncel fiyatlar: Benzin 21,31 TL, Motorin 23,72 TL, LPG 10,89 TL

Eğer yüzde 18'lik ÖTV oranı kaldırılırsa, benzine 3,79 TL, motorine 4,2 TL ve LPG'ye 1,90 TL indirim yapılacaktır.

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vatandaş
1.02.2023 10:53
hehe gelcek :)))  
 
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