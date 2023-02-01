ÖTV düzenlemesiyle Benzin, Motorin ve LPG'ye indirim gelecek mi

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma, araç sahiplerinin endişelendirmeye devam ederken, sürücüler devletin akaryakıt fiyatlarına müdahil olmasını bekliyor. Devletin ÖTV'yi kaldırması, benzin, motorin ve LPG'deki fiyatların düşmesine yol açacaktır.

ÖTV VE AKARYAKIT FİYATLARI

KDV oranı %18 iken, benzin, motorin ve LPG'deki ÖTV oranı da TL olarak fiyatlara yansıtılmaktadır. Bu durumda, benzin, motorin ve LPG için yüzde 18'lik bir ÖTV uygulanmaktadır. Eğer bu oran kaldırılırsa, benzin, motorin ve LPG'de yaklaşık yüzde 18'lik bir indirim beklenir.

Güncel fiyatlar: Benzin 21,31 TL, Motorin 23,72 TL, LPG 10,89 TL

Eğer yüzde 18'lik ÖTV oranı kaldırılırsa, benzine 3,79 TL, motorine 4,2 TL ve LPG'ye 1,90 TL indirim yapılacaktır.