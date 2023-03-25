Benzin ve motorinde indirim beklentisi

Editör: Eray EROLLU

Brent petrolün fiyatı 9 gün önce 74.37'den işlem görürken motorine 1 lira 34 kuruş indirim yapılmıştı. Şu anda da fiyatı 74.99'a kadar gerileyen Brent petrol akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu.

Brent petrolün her gün fiyatının gerilemesi bir çok ülkede akaryakıt fiyatlarının düşmesine neden oluyor. Türkiye'de de indirim yapılmasına kesin gözle bakılıyor.

Sektör temsilcileri akaryakıta indirimin salı günü gelebileceğini belirttiler.

Motorinin litresi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 44 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 50 kuruşa, Ankara'da 20 lira 89 kuruşa, İzmir'de 20 lira 98 kuruşa satılıyor.

Benzinin litresi ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 51 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 56 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 20 lira 93 kuruşa depolara dolduruluyor.