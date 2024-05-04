Benzin ve motorinde Salı günü olacaklara kimse inanamayacak. Dün çifte zam yapmıştı

Yüksek enflasyon, kur krizi ve Brent Petroldaki yükselişlerin ardından akaryakıt fiyatları uçtu. Benzinin fiyatı 40 TL’yi geçti. Akaryakıt fiyatlarında resmen tarihi rekor kırıldı.

Dün benzine 28 kuruş, motorine ise 26 kuruş zam yapılacağı açıklanmıştı. Öte yandan LPG fiyatlarında ise dün 1 lira 64 kuruşluk bir indirim uygulanacağı belirtilmişti.

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere ve Akaryakıt piyasası uzmanı gazeteci Cahit Saraçoğlu'nun aktardığına göre, Pazartesi gece yarısından itibaren akaryakıta çifte indirim gelecek.

Eğer ki dolar kurunda ani bir yükseliş olmaz ise benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılacak.

GÜNCEL FİYATLAR:

ISTANBUL (AVRUPA)

Benzin: 43.98 TL/LT

Motorin: 41.39 TL/LT

ANKARA

Benzin: 44.85 TL/LT

Motorin: 42.29 TL/LT

IZMIR

Benzin: 45.11 TL/LT

Motorin: 42.56 TL/LT

İNDİRİMLİ FİYATTAN SONRA:

ISTANBUL (AVRUPA)

Benzin: 43.05 TL/LT

Motorin: 40.19 TL/LT

ANKARA

Benzin: 43. 05 TL/LT

Motorin: 41.09 TL/LT

IZMIR

Benzin: 43.31 TL

Motorin: 41.36 TL/LT