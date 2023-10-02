Benzin ve motorine dev zam göründü. Bu zam araç sattırır

Editör: Osmancan EROK

Geçen hafta 93 dolar sevilerinde seyreden brent petrolün fiyatı yeni haftaya 92.31 dolardan başladı. Yaklaşık 1 dolarlık düşüş dünyanın birçok ülkesinde indirim olarak yansırken, Türkiye'de ise bütçe açığını kapatmak için zamlanacağı ileri sürüldü.

Sektör temsilcileri "Hükümet akaryakıta zam yapacak. Ama bu zam birden değil taksit taksit gerçekleşecek. İşte bu gece yarısından sonra LPG'ye 69 kuruş zam var. Oysa evlerdeki doğal gazlardan ısınma hariç para alınmıyor. Şimdi sırada benzin ve motorin var. Taksit taksit zamlarla litre fiyatı 45 TL civarına dayanacak. Marketlerde de fiyatlar uçtu. Gidin konuşun müdürleriyle. Birinci madde olarak akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı gösteriyorlar. Nakliye diyorlar" dedi.

Yapılması planlanan zamlara isyan eden bir araç sahibi "Ben emekliyim. Bir kısım enflasyon farkı hariç zam yapılacağını, bir kısmı da zam yapılmayacağı iddia ediyorlar. 3. ikramiyenin ise sus payı olarak verileceği konuşuluyor. Benim Avrupa'da hurdaya atılacak aracım var. Çeyrek depo benzin koyabiliyorum. Oda başımıza bir hal gelirse gidebilelim diye. 5 TL zam yapılırsa inanın aracımı satacağım" dedi.