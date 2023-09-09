Benzin ve motorine dev zam yolda. Bu zam araçları otoparka çektirir

Karar'ın haberine göre, daha diğer akaryakıt zamlarını sindiremeden, bir dev zam daha yola çıktı. Akaryakıt piyasası uzmanı Cemil Cahit Saraçoğlu, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Akaryakıt fiyatlarına ÖTV yansıtılıp yansıtılmayacağına dair açıklama yaparak, merak edilen soruları cevapladı.

"Akaryakıta ÖTV yansıtılacak mı?", "Akaryakıtta ÖTV artışı olur mu?" sorularını merak eden takipçilerine X hesabı üzerinden cevap veren Saraçoğlu, "Geçtiğimiz temmuzda yapılan ÖTV artışı, bütçe ihtiyacını tam karşılamadı. Yeni OVP de 1,6 trilyon lira hazine açığa görünüyor. Bu da akaryakıtta yeniden bir ÖTV artışına gidilebileceğine işaret ediyor." ifadelerine yer verdi.

TEMMUZ AYINDA BUNLAR YAŞANDI

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe temmuz ayının ortasında girmişti.

Böylelikle, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı toplamda 7,52 lira, 98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,99 lira çıkmıştı.

Motorinin litresi üzerinden 7,05 lira, LPG otogazda da 5.77 lira ÖTV alınmaya başlanmıştı. Bu kararla ÖTV tutarları motorinde ve benzinde litre başına 5 lira yükseltilmiş oldu. Düzenlemeden önce benzinden litrede 2,52 TL, motorinden 2,05 TL ÖTV alınıyordu.

Bu artışların benzin ve motorinde pompa satış fiyatına yansımasın KDV'si ile birlikte 6 lirayı bulmuştu.