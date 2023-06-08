Benzin ve motorine gelen zamlardan sonra Soylu’nun sözleri yeniden gündemde

Editör: İsa Karaarslan

Seçim sonrası üs üste yapılan zamlara akaryakıt fiyatları da eklendi. Benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 2 lira 70 kuruş zam gelecek Motorine gelecek zam ise 1 lira 37 kuruş olacak.

Fiyat artışlarıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 24 liradan, motorin ise 22 lira 11 kuruştan satılacak.

Benzindeki fiyat artışı Brent petroldeki düşüşe rağmen dolar kurunun hızla artması sonrası gelecek.

SOYLU’NUN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Benzin ve motorine gelen yüksek zamdan sonra Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözleri yeniden gündem oldu. Gabar’da bulunan petrol ile ilgili konuşan Soylu, çıkan petrolün kalitesini “Al traktörde istediğin gibi kullan” sözleriyle tarif etmişti.

Soylu, yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Tayyip Erdoğan diyor ki bana o dağlarda sekeceksin. O dağdan o dağa, o dağdan o dağa. Benim evlatlarım yalnız kalmayacak. Gabar dağında petrol çıkıyor. Şimdi Amerika çıldırmaz mı, Avrupa çıldırmaz mı? Daha yeni başladı. Nasıl bir petrol olduğunu da söyleyeyim. Benzeri Suudi Arabistan'da da var. Çıktığı an traktörü çalıştırabilecek bir kabiliyeti var, gravitesi çok yüksek."