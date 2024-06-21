Benzin ve motorine yeni zam tarihi belli oldu

Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gelişmeler para piyasaları ve emtia fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Orta Doğu’da devam eden çatışmaların arz tarafında sıkıntı oluşturabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü kuvvetlendiriyor.

Petrol fiyatları, dövizlerdeki değişikliğin etkisiyle dalgalı seyir sergiliyor. Bugünden itibaren geçerli olması öngörülen zamlı akaryakıt fiyatları için yeni bir tarih verildi.

21 Haziran Cuma günü itibariyle geçerli olması beklenen benzin grubunda 1,64 lira, Motorin grubunda ise 1,63 lira artış yapılacağı tahmin edilmişti.

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin inişler ve çıkışlar vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.

ZAM NE ZAMAN GELECEK?

Beklenen benzin ve motorin zammı için yeni tarih belirlendi.

Benzine 1,81 lira, motorine ise 1,79 liralık zammın gelmesi bekleniyor. Yeni fiyatların gelecek hafta pazartesi ya da Salı geçerli olması bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 40,26 lira

Motorin litre fiyatı: 40,65 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 40,14 lira

Motorin litre fiyatı: 40,56 lira

Ankara

Benzin litre fiyatı: 41,24 lira

Motorin litre fiyatı: 41,63 lira