Benzin ve motorine zam geliyor. Bakan dün petrol müjdesi vermişti. Gözün aydın Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün enerji alanındaki gelişmelere ilişkin açıklamalar yaptı.

Bakan Bayraktar, bu yıl farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildiğini ve bunun değerinin 4 milyar dolar olduğunu belirtti. Her rezerv gelişmesi sonrası yapılan zamlar akıllara "yine zam mı gelecek" sorusunu getirdi.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, cumartesi gece yarısından sonra saatler 00.01' gösterdiğinde benzin ve motorinin litre fiyatına 1 liranın üzerinde zam yapılacak.

İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin 53 lira 70 kuruşa, Anadolu Yakası’nda 53 lira 58 kuruşa, Ankara’da 54 lira 60 kuruşa, İzmir’de ise 54 lira 94 kuruşa satılıyor.

Alparslan Bayraktar'dan rezerv müjdesi! Yeni zamlar yolda mı?

Benzin fiyatları ise İstanbul Avrupa Yakası’nda 51 lira 36 kuruşa, Anadolu Yakası’nda 51 lira 21 kuruşa, Ankara’da 52 lira 07 kuruşa, İzmir’de 52 lira 40 kuruşa depolara dolduruluyor.

Akaryakıt fiyatlarına isyan eden bir vatandaş "Benim karnım tok. Yalanlara inanmıyorum. Artık petrol bulunmasın. Her bulunma haberinden sonra zam yapılıyor" diye konuştu.