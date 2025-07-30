Alparslan Bayraktar'dan rezerv müjdesi! Yeni zamlar yolda mı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alparslan Bayraktar'dan rezerv müjdesi! Yeni zamlar yolda mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, bu yıl farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildiğini ve bunun değerinin 4 milyar dolar olduğunu bildirdi. Bu 'müjde' akıllara "yeni zamların yolda mı?" sorusunu getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji alanındaki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Bayraktar, bu yıl farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildiğini ve bunun değerinin 4 milyar dolar olduğunu belirtti. Her rezerv gelişmesi sonrası yapılan zamlar akıllara "yine zam mı gelecek" sorusunu getirdi.

6 MİLYON VARİL POTANSİYELİ

Öte yandan Bayraktar, Diyarbakır genelinde kaya gazı ve kaya petrolü olarak değerlendirilen 4 ila 6 milyon varillik potansiyel olduğunu açıkladı.

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Bayraktar, gelecek yıl, Karadeniz'de ikinci fazın tamamlanmasının ardından üretilen doğal gazla 8 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını duyurdu.

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