Benzin zamlandı. Seçimden sonra uçuşa geçtik

Seçimden sonra benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 66 kuruşluk zam geldi.

Benzin zamlandı. Seçimden sonra uçuşa geçtik

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan Cumhur İttifakı'nın adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan zaferle ayrılan isim oldu.

Seçimden önce durdura bilmeyen zamlar seçimden sonra da devam ediyor. Dolarda yaşanan yükselişin ardından benzin fiyatları uçtu gitti.

Seçimden sonra da zamlanan ilk ürün benzin oldu.

Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 66 kuruş zam geldi.

Zam, bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Zammın ardından büyük şehirlerde benzin fiyatları şöyle oldu:

İstanbul Avrupa Yakası: 21,22 kuruş

İstanbul Anadolu Yakası: 21, 17 kuruş

Ankara: 21,57 kuruş

İzmir: 21,58 kuruş

Adana: 21,93 kuruş

Diyarbakır: 22,23 kuruş

Son zamla beraber benzin fiyatı mayıs ayında yüzde 4,2 yükselmiş oldu.

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