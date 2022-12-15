Benzinde bu gece yarısı bakın neler olacak

NTV'nin haberine göre, döviz kurundaki değişiklikler ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle benzine zam geliyor.
Benzin fiyatlarına bu gece itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 17,42 liradan satılıyor.
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