Benzinde bu gece yarısı bakın neler olacak

NTV'nin haberine göre, döviz kurundaki değişiklikler ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle benzine zam geliyor.



Benzin fiyatlarına bu gece itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.



İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 17,42 liradan satılıyor.