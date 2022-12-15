15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Benzinde bu gece yarısı bakın neler olacak

Son dakika haberi: Benzin fiyatlarına bu gece (15 Aralık'ı 16 Aralık'a bağlayan gece) itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 09:30
Takip Et

Benzinde bu gece yarısı bakın neler olacak. Motorinden de haber var

Benzinde bu gece yarısı bakın neler olacak
+
Aa
-

NTV'nin haberine göre, döviz kurundaki değişiklikler ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle benzine zam geliyor.

Benzin fiyatlarına bu gece itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 17,42 liradan satılıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Gencosman
15.12.2022 09:34
Bir baba zam yap akıllar dursun  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
1
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
2
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
3
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
4
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
5
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
6
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
7
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
﻿Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
﻿Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
﻿Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücret tarifesi belli oldu
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücret tarifesi belli oldu
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücret tarifesi belli oldu
﻿Otopark içerisinde ölü bulundu
﻿Otopark içerisinde ölü bulundu
﻿Otopark içerisinde ölü bulundu
﻿Cambridge Üniversitesi 116 heykeli Nijerya'ya iade edecek
﻿Cambridge Üniversitesi 116 heykeli Nijerya'ya iade edecek
﻿Cambridge Üniversitesi 116 heykeli Nijerya'ya iade edecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.