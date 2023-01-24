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Benzinde gece yarısı olanlar olacak. 1 haftadır değişiklik yoktu

Benzine geçen hafta gelen 67 kuruşluk zammın ardından bu sefer de 1 lira 25 kuruşluk bir zam geliyor.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 09:53
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Benzinde gece yarısı olanlar olacak

Benzinde gece yarısı olanlar olacak. 1 haftadır değişiklik yoktu
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NTV'nin haberine göre, 1 haftadır stabil seyreden benzin fiyatlarına gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,15 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,41 liradan satılıyor.

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Sebep olanlardan davacıyım
24.01.2023 10:18
Arabaya binmiyorum,çok mecbur olmadıkça markete dahi gitmiyorum,ayda bir dışarıda yemek bitti,doğal gazı ,suyu,elektriği idareli kullanıyorum sebep olanlardan bu dünyada ve ahirette davacıyım.  
 
adem
24.01.2023 10:05
motorine elektriğe ve birçok ürünlere zam yapılmasının arkasında küresel güçlerle işbirliği yapılarak uygulanan bir sistem,milleti yavaş yavaş her yöneden mengene gibi sıkıyorlar  
 
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