Benzinde gece yarısı olanlar olacak. 1 haftadır değişiklik yoktu

NTV'nin haberine göre, 1 haftadır stabil seyreden benzin fiyatlarına gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,15 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 20,41 liradan satılıyor.

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