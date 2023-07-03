Benzine bayram tatilini unutturacak zam geliyor. Deponuzu bugün doldurun

Dünya genelinde benzin ve motorin fiyatlarına indirim üstüne indirim yapılırken, uçan Türkiye’de benzine bu gece yarısı saatler 00.01’i gösterdiğinde 2 lira 11 kuruş zam gelecek.

Benzine bayram tatilini unutturacak zam geliyor. Deponuzu bugün doldurun

Editör: Erhan SONGÜR

Çalışanlara yapılan zamların ardından hükümet bütçedeki açığı kapatabilmek için akaryakıta zam üstünü zam yapmaya devam ediyor.

Yapılan zamlar daha maaşlar alınmadan mum gibi erimeye devam ederken, sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından sonra saatler 00.01'i gösterdiğinde 2 TL 11 kuruş daha zam geliyor.

Bu gece yarısından sonra geçerli olacak yeni dev zamla birlikte benzin fiyatları 26 TL'yi geçecek.

Benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 24 lira 05 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 24 TL'ye, Ankara'da 24 lira 48 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 52 kuruşa satılıyor.

Bu gece yarısından sonra benzin 2 lira 11 kuruşluk zam sonrası İstanbul Avrupa Yakası'nda 26 lira 16 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 26 lira 11 kuruşa, Ankara'da 26 lira 59 kuruşa, İzmir'de 26 lira 63 kuruşa yükselecek.

Zamdan şimdilik nasibini almayacak motorin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 23 lira 89 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 23 lira 83 kuruşa, Ankara'da 24 lira 31 kuruşa, İzmir'de 24 lira 44 kuruşa satılıyor.

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