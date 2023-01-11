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Sürücüler 3 TL bekliyordu. Benzine şaka gibi indirim geldi

Brent petrolün fiyatı düşmeye devam ederken, benzinin litresine bugün 63 kuruşluk indirimcik yapıldı. Araç sahipleri indirimin 3 TL civarında olacağını tahmin ediyordu. İstanbul'da benzin 18.88 kuruştan satılmaya başlandı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 09:10
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Benzine şaka gibi indirim geldi

Sürücüler 3 TL bekliyordu. Benzine şaka gibi indirim geldi
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Petrol fiyatları düşmeye devam ederken, ülkelerin çoğunda benzin ve motorinde indirimler sürüyor. Türkiye'de ise motorin ve benzine bir indirimcik bir zam yapılıyor. 

Benzin fiyatlarına bugün 63 kuruş indirim yapıldı.

ARAÇ SAHİPLERİ İSYANDA

63 kuruşluk indirmiciği beğenmeyen araç sahipleri "Kuruş kuruş indirimcik yayıp lira lira zam yapıyorlar. Benzin ve motorinde olması gereken litre fiyatı 13 TL'dir" dediler.

Motorin fiyatlarında henüz bir değişim haberi gelmedi ancak ilerleyen günlerde bir indirim haberinin de dizel araçlar için gelmesi öngörülüyor.

63 kuruşluk indirimcik sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakaları'nda 18,88 TL'ye, Ankara'da 19.11, İzmir'de ise 19.07 TL'den satılmaya başlandı.

Motorin ise İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakaları'nda 22,11 TL'ye Ankara'da  22.30 TL,  İzmir'de ise 22.39 TL'den depolara dolduruluyor.

 

 

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