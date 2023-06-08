Benzine 'şimşek' çakacak. Otomobillere kontak kapattıracak zam

Benzine bu gece gelecek zam önceki zamlara zam değilmiş dedirtecek cinsten. Sürücüler otomobillerin gaz pedalına basarken bir kez daha düşünecek. Benzin benzin olalı ilk kez bu büyüklükte bir zam görecek. Tam 2 lira 70 kuruş...Bu geceden itibaren geçerli. Son kez ucuza benzin almak isteyenlerin yolu bugün akaryakıt istasyonlarına düşecek. Motorine ise 1 lira 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Brent petrol yatay seyrediyor ama bir de dolar kuru var. Uçuşa geçen dolar akaryakıt fiyatlarını uçuracak. Fiyat artışlarıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 24 liradan, motorin ise 22 lira 11 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN İSTANBUL'DA 24 LİRA OLACAK.

9 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışlarıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 24 liradan, motorin ise 22 lira 11 kuruştan satılacak.

AKARYAKITTA FİYAT HESAPLAMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

ZAMLAR AÇIKLANMIYOR

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı. Peki davanın nedeni neydi. O neden de belli aslında. Zam geleceğini duyanlar Akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluşturuyordu. Bu kuyruklar, eski kuyrukları gündeme getirenleri rahatsız ediyordu.