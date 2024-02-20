Benzine ve motorine seçim indirimi istendi. İndirim yapın yazısı gönderildi

Kaynak: DHA
Benzine ve motorine seçim indirimi istendi. İndirim yapın yazısı gönderildi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketici tarafına yansıtılmasını istedi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kurallar ve formüllerin belli olduğunu söyleyerek, benzin ve motorin fiyatlarının serbest piyasada oluşturulduğunu söyledi.

Mustafa Yılmaz “Güncellenen marj oranları ile birlikte benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelecek.” dedi.

Yılmaz, EPDK olarak hem rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ettiklerini söyledi.

Yılmaz özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler rafineriler için önemli bir kar avantajına sebep olduğunu söyleyerek, bu durumun tüketicilere yansıtılması gerektiğini dile getirdi.

Yılmaz rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini beklediklerini ve yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde bir indirim olacağını söyledi.

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