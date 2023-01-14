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Benzine bir bindirim daha geliyor

Benzine dün gelen 80 kuruşluk zammın ardından bir zam daha geliyor. Benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor. Zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi 20,34 lira olacak.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 11:29
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Benzine yine zam geliyor

Benzine bir bindirim daha geliyor
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Karar'da yer alan habere göre, Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında değişim sürüyor. Benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,11 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19,67 satılıyor.

Gelecek zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 20,34 lira olacak.
 

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Bahceli
14.01.2023 11:36
Sanki dövüş düşünce ucuzluyor da  
 
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