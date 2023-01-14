Benzine bir bindirim daha geliyor

Karar'da yer alan habere göre, Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında değişim sürüyor. Benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,11 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19,67 satılıyor.



Gelecek zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 20,34 lira olacak.

