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2 gün önce indirimcik yapılmıştı. Benzine zam geldi

11 Ocak çarşamba günü 63 kuruş indirim yapılan benzine bugün 80 kuruş zam yapıldı. Zam sonrası İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19.50 TL'ye yükseldi. Araç sahipleri zamma isyan etti.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 06:58
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Benzine zam geldi

2 gün önce indirimcik yapılmıştı. Benzine zam geldi
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Brent petrolün fiyatı düşmeye devam ediyor. Bir çok ülke bu doğrultuda benzin ve motorine indirim üstüne indirim uygularken, Türkiye'de zam ve indirimler sürüyor.
11 Ocak salı günü benzine 63 kuruş indirimcik yapılmıştı. 2 gün sonra yani bugün benzine 80 kuruşluk zam yapıldı. 

Araç sahipleri zamma isyan ederek "Aklımızla dalga geçmeye devam ediyorlar. 2 gün önce benzine indirim yaptılar bugün ise zam. İndirimcik ile zam arasında 17 kuruş fark oluştu. Bu da bizlere atılan kazığın faturası. Madem zam yapılacaktı yaparsın 63 kuruş. Son indirimi ortan kaldırırsın. Ama olur mu. Devletimiz bizi yolmaya devam ediyor. Ama biz kaz değiliz" yorumunu yaptı.

80 kuruşluk zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakaları'nda 19,67 TL'ye, Ankara'da 19.88, İzmir'de ise 19.86 TL'den satılmaya başlandı.

Motorin ise İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakaları'nda 22,11 TL'ye Ankara'da  22.31 TL,  İzmir'de ise 22.42 TL'den depolara dolduruluyor.

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