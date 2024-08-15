Benzine zam geldi. İşte yeni fiyatı

Araç sahiplerinin sıkça takip ettiği benzin ve motorin fiyatları, son dönemdeki zam ve indirim haberleriyle sürekli olarak değişiklik göstermeye devam ediyor. Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 6 Ağustos'ta yapılan indirimin ardından bugün, benzine yeni bir zam uygulandı.

15 AĞUSTOS PERŞEMBE İTİBARIYLA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Brent petrol fiyatlarının 80 dolar civarında seyretmesi ve dolar/TL kurunun 33,62 seviyesini aşarak rekor seviyelere yaklaşması, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Bu iki faktördeki artış, bugün benzine yapılan zamda kendini gösterdi.

BENZİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

6 Ağustos'ta benzinin litre fiyatında 1 lira 73 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı. Ancak bugünden itibaren benzine 85 kuruşluk bir zam yapıldı. Bu fiyat artışı gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Benzine yapılan 85 kuruşluk zam sonrası, litre fiyatları İstanbul'da ortalama 44,40 TL, İzmir'de 45,38 TL ve Ankara'da 44,94 TL seviyelerine yükseldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin: 43,82 TL

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 44,42 TL

Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler): 23,62 TL

Gazyağı: 37,63 TL

MAZOT LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Mazotun ortalama litre fiyatı İstanbul'da 43,72 TL, İzmir'de 44,76 TL ve Ankara'da 44,28 TL olarak satılıyor.