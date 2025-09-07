Benzinle başlayan yangın yaylayı sardı! Kundakçının mezarlık planı çöktü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bolu’da bir yaylada kayın pederinin evi ile birlikte 12 yapının yanmasına neden damat H.Y, mezarlıkta düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şüphelinin kaçmak için para arayışı içerisinde olduğu öğrenildi.

Olay, perşembe günü Aşağısoku Yaylası'nda meydana geldi. İki arkadaşıyla yaylaya gelen Harun Y., kayınpederi Hayati Ç.'ye ait evi, benzin döküp ateşe verdi. Ahşap evdeki alevler, rüzgarın etkisiyle 4 ev, 4 ahır ve 4 samanlığa sıçradı. Yangında toplam 12 yapı kullanılamaz hale geldi. Başlatılan soruşturmada Harun Y.'nin yaylaya geldiği arkadaşları, Anadolu Otoyolu'nda jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 kişi serbest bırakıldı.

300 SAAT GÜVENLİK KAMERASI KAYDI İZLENDİ

Harun Y.'nin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyip şüphelinin izine ulaştı. Akpınar Mahallesi'nde fark edilen Harun Y., takibin ardından yakalanıp gözaltına alındı.

Eşinin 3 ay önce evi terk edip babasının evine yerleştiği öğrenilen Harun Y.'nin, mezarlık ve ormanda saklandığı, kaçabilmek için para bulmaya çalıştığını söylediği belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Harun Y., polis ekipleri tarafından İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

