Benzinli otomobiller tahtından indirildi. Avrupa'da bir ilk yaşandı

Avrupa benzinli araçları terk etmeye başladı. Avrupa Birliği'nde eylül ayında satılan araçlarda, hibrit modeller, benzinli modellerin sayısını geçti. Hibrit araçlar piyasadaki satış oranı yüzde 32,8 olarak kayıtlara girdi. Benzinli otomobil satışı 32,8 oldu.

ACEA'DAN VERİ AÇIKLAMASI

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ACEA, AB ülkelerinin eylül ayında piyasa verilerini açıkladı. Otomobil tescil rakamlarını duyurdu.

ACEA verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,1 gerileme yaşadı. Satılan araç sayısı 809 bin 163 olarak kayıtlarda yer alındı

HİBRİT OTOMOBİLLER BENZİNLİ OTOMOBİLLERİ SOLLADI

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde yüzde 32,8'i hibrit araçlardan oluştu. Bu rakam benzinli otomobil satışlarının üstündeydi ve böylece bir Avrupa Birliği'nde bir ilk yaşanmıştı. Böylece benzinli otomobil satışı yüzde 29,8 oldu. Elektrikli otomobil satışı yüzde 17,3, dizel araç satışı yüzde 10,4, yüzde 6,8'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 2,9'u diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Birliği'nde yaşanan bu ilkle birlikte hibrit araç payı ilk defa benzinli modelleri geçti. Bunun yanında, tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 56,9'u buldu.

ACEA verilerinde yer alan bilgilere göre Avrupa Birliği'nden en fazla otomobili Volkwagen grubu, 216 bin 577 araç satarak, ilk sırada yer aldı.Volkswagen'in ardından bünyesinde Peugeot,Fiat,Citroen ve Opel gibi markaları bulunduran Stalantis Grubu ismini ikinci sıraya yazdırdı. Üçüncü sırada ise Renault Grubu yer aldı.