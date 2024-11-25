Beraatını istedi: Mahkeme heyeti 16 yıl hapis cezası verdi

Kaynak: AA
Beraatını istedi: Mahkeme heyeti 16 yıl hapis cezası verdi

Adana’nın Yüregir ilçesinde şırdan tezgahında uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan zanlının davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti C.S’ye 16 yıl 6 ay hapis cezası ve 33 bin lira para cezası verildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık C.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın 15 Ocak'ta polis ekiplerince Atakent Mahallesi'ndeki şırdan sattığı tezgaha gizlediği uyuşturucuyu gece vakti yanına gelen S.Z'ye satarken yakalandığını, ayrıca tezgahın alt kısmında yapılan aramada 21 pakette 99 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak C.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık C.S. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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