Beraber yatan depremzede ikiz kızlar ‘eşcinsel’ denilerek yurttan atıldı

Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’nde okuyan iki depremzede ikiz kız kardeşin, birlikte uyudukları için “eşcinsel” oldukları iddiasıyla yurttan çıkarıldığı öne sürüldü.

İddialar, 6 Şubat Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mustafa Dilek tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Antakya’da depreme yakalanan ve 4,5 saat boyunca enkaz altında kalan 16 yaşındaki sporcu ikizler, eğitimlerine devam edebilmek için Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’ne kayıt yaptırdılar.

Babalarının ifadesine göre, aynı okulun yurdunda kalmaya başlayan kardeşlerden biri, enkaz altında kalma korkusu nedeniyle kardeşiyle aynı yatakta uyumaya başladı.

ÖĞRETMENDEN SKANDAL İFADELER

Yurtta kalan başka bir öğrencinin, ikizlerin birlikte uyuduğunu iddia ederek yurt yönetimine şikayette bulunduğu belirtildi. İddialara göre, yurttan sorumlu öğretmen, çocukların durumunu değerlendirmek yerine onlara “siz eşcinselsiniz” dedi.

Daha sonra Yurt Müdür Yardımcısı Ş.Y., çocukların babasını arayarak “Kızlarınız eşcinsel, gelin kayıtlarını alın. Okulda ve yurtta kızlarınızı istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

İKİZLERİN BABASI DAVA AÇACAK

Gazeteci Dilek’in paylaşımına göre, 15 Aralık akşamı yurt yönetimi, öğrencileri hiçbir gerekçe göstermeden yurttan çıkardı. Öğrenciler, o geceyi bir tanıdıklarının evinde geçirdi.

5 Ocak tarihinde ise, okul müdürünün ikizlerin babasına çocuklarını disipline sevk ettiklerini söylediği belirtildi. Ayrıca, müdürün “Çocuklarınızın adı okulda çıktı, ben onları okulda tutamam” dediği iddia edildi.

Yaşanan bu olaylar üzerine, ikizlerin babası yetkililere dava açacağını ve çocuklarının kaydını geri çekmeyeceğini belirtti.