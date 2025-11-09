İtalya Serie A'nın 11. haftasında Atalanta Sassuolo'yu ağırladı.
BERARDI'DEN YILDIZ PERFORMANSI
Domenico Berardi'nin 2 gol, 1 asistle yıldızlaştığı karşılaşma konuk ekibin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Mücadelede diğer gol ise Pinamonti'den geldi
Sassuolo puanını 16'ya yükseltirken Atalanta ise 13 puanda kaldı.
IVAN JURIC'İN KOLTUĞU SALLANIYOR
Bu maçla birlikte ligde üst üste ikinci yenilgisini alan ve galibiyet hasreti 7 maça çıkan Atalanta'da teknik direktör Ivan Juric'in koltuğu tehlikeye girdi.