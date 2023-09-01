Berat Albayrak detayı. KKM’nin hiç bilinmeyen hikayesi ortaya çıktı

Gazeteci Barış Soydan, KKM’nin eski bakan Berat Albayrak'a sunulduğu ancak endişeyle yaklaştığı ve Nebati tarafından KKM uygulamasının devreye alındığını iddia etti.

Berat Albayrak detayı. KKM’nin hiç bilinmeyen hikayesi ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 Aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulamasını arka planı gündem oldu.

Gazeteci Barış Soydan, 2018 Ağustos ayında yaşanan kur krizinin hemen ardından dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sunulan seçeneklerden birinin de KKM olduğunu iddia etti.

Ancak Albayrak'ın adım atmakta tereddüt ettiğini belirtirken KKM kararının Nureddin Nebati’nin bakanlıktaki ömrünü uzattığını ifade etti.

10haber yazarı Soydan yazısında “2021 Kasım ve Aralık aylarında yaşanan kur şoku karşısında hareket kabiliyeti daralan ekonomi yönetimi KKM’yi Cumhurbaşkanı'na sunmak üzere alelacele raftan indirmişti. Raftan indirildi dedim çünkü KKM’nin hikayesi aslında birkaç yıl önceye dayanıyordu.” İfadelerini kullandı.

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"RAFTAN İNDİRİLDİ"

“Raftan indirildi” dedim çünkü KKM’nin hikayesi aslında birkaç yıl önceye dayanıyordu. 2018 Ağustos ayında yaşanan kur krizinin hemen ardından dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yakın çevresinden geçmişte Türkiye veya benzer ülkelerde döviz krizlerine yönelik uygulanmış çözümler üzerinde çalışmalarını istemişti.” diyen Soydan yazısına şöyle devam etti:

O dönemde Albayrak’a sunulan seçeneklerden biri KKM’ydi. Ancak getireceği yükler ve uygulamadan çıkışın zorlukları tartışıldıkça Albayrak adım atmakta tereddüt etmişti. O esnada Merkez Bankası’nın yaptığı 625 baz puanlık şok faiz artırımı piyasayı sakinleştirince ekonomi yönetimi rahat bir nefes almış ve KKM uygulaması masadan kalkmıştı.

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