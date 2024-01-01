Berat Albayrak uzun süre sonra ortaya çıktı. İnzivaya çekildiği söylenmişti

Kaynak: Haber Merkezi
Berat Albayrak uzun süre sonra ortaya çıktı. İnzivaya çekildiği söylenmişti
Türkiye Gençlik Vakfı'nın paylaştığı video ile ortaya çıkan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Galata'daydı. Albayrak, 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' adı verilen yürüyüşteydi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen damat Berat Albayrak, 2020 yılında bir Instagram paylaşımıyla istifa etmişti.

İstifanın ardından 'inzivaya' çekildiği iddia edilen Berat Albayrak, uzun zaman sonra bugün Galata'daki yürüyüşte görüntülendi.

Sabah namazından sonra 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' adı verilen yürüyüş için Galata Köprüsü'ne gelen kalabalık arasında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak da yer alıyordu.

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"HEPİNİZİ GALATA KÖPRÜSÜ'NE DAVET EDİYORUZ"

Berat Albayrak, "Yeni yılın ilk sabahı saat 08.30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak, bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz. Sevgili gençler, kıymetli aileler bir yanda vatan müdafaası için sınır ötesinde mücadele ederken, şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısının hüznünü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediliyor" açıklamalarında bulundu.

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