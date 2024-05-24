Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı

Son olarak TÜGVA'nın 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlediği 'Filistin' mitinginde görüntülenen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaklaşık 6 ay sonra ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, aylar sonra ilk kez görüntülendi.

Son olarak Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) 1 Ocak tarihinde Galata Köprüsü'nde düzenlediği 'Filistin'e destek' mitinginde ortaya çıkan Albayrak, dün oynan Türkiye Kupası Finali'ni yerinde izledi.

Albayrak, Beşiktaş ile Trabzonspor’u karşı karşıya getiren Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi çocuklarıyla birlikte protokol tribününden takip etti.

Müsabakayı; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da protokol tribününden izledi.

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