Berat Albayrak yeni ittifak kurdu! Ankara’da kulaktan kulağa yayılan kulis

Düzenleme: Kaynak: Gazete Pencere
Berat Albayrak yeni ittifak kurdu! Ankara’da kulaktan kulağa yayılan kulis

Gazeteci Nuray Babacan, Erdoğan’ın damadı ve eski bakan Berat Albayrak’la ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski bakan Berat Albayrak'ın uzun bir sürenin ardından aynı fotoğraf karesine girmesiyle ilgili son kulis bilgilerini yazdı.

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DAMATLA YILLAR SONRA AYNI KAREDE

İstanbul'da torunu Ahmet Akif Albayrak'ın Nun Okulları'ndaki mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, istifa eden damadı Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile yıllar sonra aynı karede yer alması çok konuşulmuştu.

e2.jpg“KÜSKÜNLER İTTİFAKI KURDU”

Gazeteci Babacan son yazısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Berat Albayrak’ı aynı karede gösteren fotoğraf, “buzlar eriyor mu?” sorusunu gündeme getirdi. Torunlarının mezuniyet törenine katılan Erdoğanlar, karenin sonuna ilişen damatlarıyla nihayet bir araya geldi. Bu kare, AKP kulislerinde de dikkat çekti. Berat Albayrak’ın bir gün kendisine yapılan haksızlığın anlaşılacağı ve yeniden siyasette yer alacağı beklentisi içinde olduğunu iddia edenler var. Hatta geçmişte, sorunlu olduğu bazı eski bakanlarla yeniden ilişki kurup, ‘küskünler ittifakı’ yaptıkları da konuşuluyor…"

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