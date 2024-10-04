Berat Albayrak’a yakın gazeteden Mehmet Şimşek’e altın vuruş

Berat Albayrak’ın abisinin yönettiği İktidarın medyadaki ‘Amiral Gemisi’ Sabah Gazetesi’nde hem iktidara hem de Merkez Bankası’na yönelik peş peşe eleştiriler yayınlandı.

“İFLAS VE İŞSİZLİK ARTACAK”

Gazetenin ekonomi yazarı Dilek Güngör, 20 Eylül’de “Aman testi kırılmasın” başlıklı yazısında otomotiv ve inşaat sektöründe üretimde sert düşüş olduğunu vurgulayarak “Sıkı para politikasının ekonomideki soğuma etkisi kendini talepten çok üretim ayağında gösterdi. Önümüzdeki süreçte reel sektörde iflas, konkordato, kapanan şirket sayılarının yükselmesi durumunda işsizliğin artması kaçınılmaz” ifadelerini kullanmıştı.

“YÜKSEK FAİZ KİRA VE OKUL FİYATLARINA ETKİ ETMİYOR”

Güngör, bugün kaleme aldığı “TÜFE 49 kira 117” başlıklı yazısında ise kira ve eğitim masraflarına dikkat çekerek, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi:

Eğitim grubuna bakarsak, orada da tablo felaket... Okumak artık lüks olmaya başladı. Eğitim ücretleri, TL olarak da dolar olarak da şampiyon... Zaman zaman yazılıp, çiziliyor. Malumunuz, birçok üniversitenin de lisenin de ortaokulun da ücreti yüzde 100 hatta 150 arttı. Ücretler Avrupa ve ABD'yi solladı.

Yeni konut arzı olmadan kira düşer mi? Yüksek faizin, sıkı para politikasının kira ve okul fiyatlarına etki etmediğini yaşayarak öğreniyoruz!

“KONUT VE TAŞIT KREDİLERİNDE SIKILAŞMADA SONA GELİNDİ”

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 3. Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni yayınladı. Raporda, konut ve taşıt kredilerinde sıkılaşmada sona gelindiği görülürken, ihtiyaç kredilerinde ise sıkılaşmanın sürmesinin beklendiği ortaya çıktı.

“GERİ DÖN BERAT ALBAYRAK”

İstifa eden Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın göreve dönmesi için kendisine yakın sosyal medya hesaplarından geçtiğimiz gün bir video paylaşılmış, üzerinde çok konuşulmuştu.

Söz konusu görüntülerde, pazarda bulunan vatandaşlar Berat Albayrak’a hayranlıkla bakıyordu.

Limon satan bir vatandaş, Albayrak’ı görünce elinden limon kasasını düşürüyor, bir çocuk ise parmağıyla Albayrak’ı gösteriyordu.