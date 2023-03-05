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Berat Kandili gecesinde hangi tesbih ve zikir çekilir? Berat Kandilinde nasıl ibadet etmeliyiz?

Berat Kandilinde ibadet etmek isteyenler kandilde hangi tesbih ve zikirlerin çekilmesi gerektiğini araştırıyor. Berat Kandilinde hem tesbih ve zikir çekerek ibadet edebilir hem de Berat kandiline uygun namaz kılabilirsiniz. Peki, Berat Kandili gecesinde hangi tesbih ve zikir çekilir? Berat Kandilinde nasıl ibadet etmeliyiz?

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 10:36
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Berat Kandili gecesinde hangi tesbih ve zikir çekilir? Berat Kandilinde nasıl ibadet etmeliyiz?

Berat Kandili gecesinde hangi tesbih ve zikir çekilir? Berat Kandilinde nasıl ibadet etmeliyiz?
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Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceye denk gelen Berat Kandilinde eller semaya yükselerek ibadet gerçekleştirmek isteyenler Berat Kandilinde hangi tesbih ve zikirlerin çekilmesi gerektiğini araştırıyor. Peki, Berat Kandili gecesinde hangi tesbih ve zikir çekilir? Berat Kandilinde nasıl ibadet etmeliyiz?

Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilen bu gecede dualarla birlikte tesbihler ve zikirler çekilecek. Berat Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler gecenin maneviyatı yönünden önem arz ediyor.

Berat Kandili'nde Rahmet-i İlâhî'nin, sağnak sağnak yeryüzüne yağdığı, müminlerden neredeyse çok az bir kısmının bu rahmetten, af ve bağışlanmadan mahrum kaldığı geri kalanının ise affedilmişler olarak sabahladıkları ve manevi beratlar aldıkları bilinmektedir.

BERAT KANDİLİ GECESİNDE HANGİ TESBİH VE ZİKİR ÇEKİLİR?

Berat Kandili gecesinde ibadet ederken çekilmesi tavsiye edilen tesbih ve zikirler şöyle:

"Lâ ilâe illallah",

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",

''Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh.''

"Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike".

"Estağfirullah",

"Sübhànallah",

"Elhamdülillâh",

"Allahu ekber",

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",

"Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

Berat Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir,

 "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

 

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