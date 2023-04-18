Berber dükkanı pompalı tüfekle saldırı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde berber dükkanına gece kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayı gören vatandaşlar, berber dükkanına plakasız bir araçtan 2 el ateş açıldığını, saldırganların kaçtığını belirtti.

Berber dükkanı pompalı tüfekle saldırı

İHA'nın haberine göre, olay, dün gece Bahçelievler Mahallesi 5007. Sokak üzerinde meydana geldi. Berber dükkanı kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

İş yerinin önüne plakasız bir araçla gelen saldırganlar, pompalı tüfekle işyerine ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Saldırıda iş yerinin camları kırılırken, olay anında iş yerinde ve çevresinde kimsenin bulunmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Diğer taraftan saldırıya uğrayan berber dükkanının sahipleri ile bitişiğinde bulunan iş yeri arasında 3-4 gündür devam eden kavga ve tartışmaların yaşandığı, sürekli polislerin geldiği bildirildi.

Olayın ardından sabah saatlerinde söz konusu iş yerlerinin önünde kalabalık toplandığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen resmi ve sivil ekipler, herhangi bir olaya meydan vermemek için toplanan kalabalığı dağıtırken, 2 iş yeri sahibini de karakola götürdü.

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