Berberde silahlı saldırıya uğradı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana’da 24 yaşındaki Onur Nursoy, ziyarete gittiği arkadaşının berber dükkanında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Nursoy, karnından aldığı kurşun darbesiyle yere yığıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşının işlettiği berber dükkanına giden Onur Nursoy, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Karnından vurulan Nursoy, yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Nursoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Nursoy'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Berberde silahlı saldırıya uğradı

Berberde silahlı saldırıya uğradı

Berberde silahlı saldırıya uğradı

Berberde silahlı saldırıya uğradı

Berberde silahlı saldırıya uğradı

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