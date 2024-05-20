Berberlerdeki büyük tehlike. Koltuktan kalkan 7 gün içinde hastaneye koşuyor

Düzenleme: Kaynak: Artı49
Berberlerdeki büyük tehlike. Koltuktan kalkan 7 gün içinde hastaneye koşuyor
Berberlerdeki büyük tehlike. Almanya'da berber koltuğundan kalkan genellikle genç ve çocuklar bir hafta içinde soluğu hastanede alıyor. Halk arasında saçkıran olarak da bilinen alopesi areataya yakalandı.

Saçkıran ya da tıbbi adıyla alopesi areata bir kişinin saçının ya da kaş, kirpik, sakal gibi diğer tüylerinin kısa bir süre içinde bölgesel olarak aniden dökülmesi ile karakterize bir hastalıktır.

Son zamanlarda Bavyera eyaletinde bulunan Erlangen'de özellikle genç erkekler arasında deri mantarı vakalarında artış görüldü. Bu kişilerin berber dükkanında enfeksiyon kapmış oldukları yönünde görüşler bulunuyor.

Erlangen'li dermatolog Detlef Dieckmann, bir radyoya verdiği demeçte “Eskiden yılda iki ya da üç vakam olurdu, şimdi ise sadece geçen ay on hastam etkilendi” dedi.

BERBER DÜKKANINA GİDEN ETKİLENDİ

Erlangen Üniversite Hastanesi'nden dermatolog Andreas Maronna, jiletlerin ya da tıraş başlıklarının uygun şekilde dezenfekte edilmemiş olabileceğinden şüpheleniyor ve “Bazen kafayı tıraş ederken küçük yaralanmalar meydana gelir. Bu da mantar partiküllerinin cilde nüfuz etmesi ve enfeksiyona yol açması için yeterli olabilir” diyor.

Mantar enfeksiyonu, genellikle boynun arka kısmında kızarık ve pullu bir cilt lekesi ile karakterizedir. Lekeler yuvarlaktır ve kenarlarda vurgulanmış şekildedir. Erlangen'li 15 yaşındaki bir çocukta da berbere gittikten bir hafta sonra mantar istilası bu şekilde ortaya çıktı.

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