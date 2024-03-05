Berdan Mardini 'Gücümü köydeki kadınlardan alıyorum'

Standının önünde gazetecilere poz veren sanatçı, "Bir haftadır hastayım. Kadın eli değen her şey bizim için çok destekli. Kendi standımızı kurup, kendimizi ifade ediyoruz. Yedi yıl emek verdim bu işe... 230 kadına istihdam sağladığım için mutluyum.

Bütün gücümü köydeki kadınlardan alıyorum. Erkeğin eline bakmadan orada 20-30 bin TL'yi cebine koyabiliyor. Gül suyunun ilk satışları çok iyi... Bende birçok gülsuyu kullandım ama bizimkisi kadar iyisini görmedim" dedi. Tarzıyla gazeteciler tarafından Matrix'e benzetilen Mardini, "Hep giyim tarzım konuşuldu. 'Bornozla ürünlerini tanıttı?' diye haberler çıktı. Neden pembe ve kırmızı kombinlere takıldılar. İnsan yakışıyorsa giyecek" diye konuştu.

'EN SONUNDA BİRİ, KOMİK OLDUĞUMU KEŞFETTİ'

'Hep Yek Aşiret' filminde yer alan sanatçı, "En sonunda biri, komik olduğumu keşfetti. Sayın yapımcı Bilal Kalyoncu, 'Sen ne kadar komik birisin' diyerek, teklif etti. Şerefle kabul ettim. Marjinal bir ağa çocuğunu oynuyorum.

Değişik giyinen ve kendini bir halt zanneden biri... Geçen yıl ve bu sene, hem sinema filmi hem markamızı çıkardık. İstanbul'da üretimimiz var. Sahneler var. Yoğun geçiyor" dedi.

'EVLİLİĞE KARŞI DEĞİLİM'

1.5 yıldır Dilara Talay ile birlikte olan Mardini, "Sevgililer Günü'nüz nasıl geçti?" sorusuna, "Parfüm doldurdum. Gül suyu doldurup, sabun yaptım. Bana yardım etti" diyerek, espri yaptı. Şarkıcı, "Evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hiç olmayacak dediğimiz şeyleri yapabilirsiniz. 'Asla evlenemeyeceğim' demiyorum.

Vicdansız ve merhametsiz bir insanla imza atacağına, önemli olan vicdanlı ve merhametli biriyle birlikte olmak. Bir kağıt parçasının bir önemi yok. Evliliğe karşı değilim. İki insanın birini sevmesi zaten evliliktir" yanıtını verdi.

'ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM'

Son dönemde erkek şarkıcıların estetik yaptırmasına sanatçı, "Estetiğe karşı değilim. Gül suyundan önce alnıma üç ayda bir botoks yapıyordum. Gül suyunu sürdükten sonra sekiz ayda bir yapıyorum. Erkek ve kadının kendine yakışanı yapmalı...

Elmacık kemiğini doldurması baz alacağım bir şey değil. Küçük şeyleri yapıyorum. Gül suyunu sürüyorum Allah benden razı olsun" ifadelerini kullandı. Katılımcılar, Mardini'nin çıkardığı ürünlere ilgi gösterdi.