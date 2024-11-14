“Bereketin Şifreleri” bu kitapta

Bereketin ve bolluğun gizemini çözmemize yardımcı olan bu kitap, okuyuculara hem derin bir iç yolculuğa çıkma fırsatı sunuyor hem de finansal özgürlük ve bolluk enerjisiyle ilişkilerini nasıl dönüştürebileceklerini anlatıyor.

Esra Banguoğlu Oğut, kitabında hem kişisel deneyimlerini hem de öğrencilerine yıllardır öğrettiği yaşam derslerini paylaşıyor. Kitap, sade ve anlaşılır bir dil kullanarak, okuyucuların paraya ve berekete olan inançlarını sorgulamalarını sağlıyor. Kitabın başında paylaştığı ilginç bir anekdot ile yolculuğunun nasıl başladığını da anlatıyor: "Seneler önce, 'Ben neden, ne yaparsam yapayım, başarılı olsam dahi, para kazanamıyorum?' diye sormuştum. 'Para ile oluşturduğun ilk ilişki anını hatırla' demişti hocam Darel. 7 yaşında yaşadığım bir olay yüzünden, bereket ve parayı, ta o zamanlar reddetmeye karar vermişim. Hikâyemin farkına vardıktan çok kısa bir süre sonra ise, ilk milyon dolarıma ulaştım. Önce hikâyelerimizi biz yazarız, sonra onlar bizi yaratır."

Yazar Banguoğlu Oğut, kişisel dönüşüm ve bolluk bilincine dair yazdığı bu kitapla, yalnızca finansal başarıya ulaşmak isteyenlere değil, aynı zamanda ruhsal huzur ve dengeli bir yaşam arayan herkese hitap ediyor. Sen Varsan Bereket Var kitabı, okurlarını kendi içsel potansiyellerini keşfetmeye, sınırlayıcı inançlardan kurtulmaya ve hayatlarında bereketi çekmeye davet ediyor.

Yazarın bu eseri, finansal özgürlük ve bolluk yaratma yolunda kişisel farkındalık kazandıran önemli bir rehber olma özelliği taşıyor. Gerek iş yaşamında gerekse özel hayatta berekete ulaşmak isteyenler için, hayatın farklı alanlarında uygulayabilecekleri güçlü öneriler ve tekniklerle dolu olan bu kitap, Türkiye'deki okurlarını da bekliyor.