Beren Saat annesiyle fotoğrafını paylaştı. Görenler 'Güzellik genetik' dedi

Son olarak 'İstanbul İçin Son Çağrı' dizisinde izlediğimiz Beren Saat, magazin gündeminden düşmüyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı son paylaşımla yine kendinden söz ettirmeyi başardı. Annesi Ayla Saat'le olan fotoğrafını paylaşan Beren Saat, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncu emekli öğretmen olan annesi Ayla Saat ile 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin galasından paylaşım yaptı. Takipçileri ünlü oyuncuya 'Güzelliğini ondan almış' yorumlarında bulundu.