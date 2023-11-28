Beren Saat annesiyle fotoğrafını paylaştı. Görenler 'Güzellik genetik' dedi

Ünlü oyuncu Beren Saat annesi Ayla Saat'le olan pozunu paylaştı. Fotoğrafı görenler "Güzelliği annesinden almış" dedi.

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Beren Saat annesiyle fotoğrafını paylaştı. Görenler 'Güzellik genetik' dedi

Son olarak 'İstanbul İçin Son Çağrı' dizisinde izlediğimiz Beren Saat, magazin gündeminden düşmüyor.

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Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı son paylaşımla yine kendinden söz ettirmeyi başardı. Annesi Ayla Saat'le olan fotoğrafını paylaşan Beren Saat, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Ünlü oyuncu emekli öğretmen olan annesi Ayla Saat ile 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin galasından paylaşım yaptı. Takipçileri ünlü oyuncuya 'Güzelliğini ondan almış' yorumlarında bulundu.

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