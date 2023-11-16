Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York'ta. Dekoltesiyle tüm bakışları üzerine topladı

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in paylaştığı 'İstanbul İçin Son Çağrı’nın özel gösterimi New York’ta gerçekleşti. Beren Saat galada giydiği göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York'ta. Dekoltesiyle tüm bakışları üzerine topladı

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, “İstanbul İçin Son Çağrı” filminin New York basın gösteriminde bir araya geldi. Aşk-ı Memnu'dan sonra yeniden aynı yapımda yer alan ikiliden Beren Saat'in gala tarzı sosyal medyada gündem oldu.

basrollerini-kivanc-tatlitug-ve-beren-saat-in-paylastigi-istanbul-icin-son-cagri-nin-ozel-gosterimi-new-work-ta-gerceklesti-sarvn.jpg

Netflix Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Dean Garfield ve Netflix Türkiye, Benelüks ve CEE Bölgesi İçerik Başkan Yardımcısı Michael Azzolino’nun ev sahipliğinde Paris Theatre’da gerçekleşen gösterime başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başta olmak üzere, yönetmen Gönenç Uyanık ve senarist Nuran Evren Şit de eşlik etti. Yoğun ilgi gören akşama New York sanat ve sinema camiasından da pek çok isim katıldı.

"Netflix Türkiye, Benelüks ve CEE Bölgesi İçerik Başkan Yardımcısı Michael Azzolino konuyla ilgili şunları söyledi: "İstanbul İçin Son Çağrı gibi özgün ve güçlü hikayeler, sınırları aşarak dünya çapında büyük ilgi topluyor. Türkiye'deki ekibimiz, bugüne kadar farklı türlerde birçok başarılı yapımı hayata geçirdi ve bu yapımlar küresel düzeyde büyük beğeni kazandı. İstanbul İçin Son Çağrı'nın bu başarıları tekrarlamakla kalmayıp daha da ileri taşıyacağına inanıyorum. Türkiye'deki kreatif sektörün gücünü, 190 ülkede yaşayan farklı kültürlerden üyelerimizle bir araya getirme fırsatını yakalamaktan büyük bir gurur duyuyoruz."

basrollerini-kivanc-tatlitug-ve-beren-saat-in-paylastigi-istanbul-icin-son-cagri-nin-ozel-gosterimi-new-work-ta-gerceklesti-bpchc.jpg

Netflix Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Dean Garfield ise İstanbul İçin Son Çağrı'nın özel gösterimini New York’ta düzenlemekten büyük bir gurur duyduğunu söylerken sözlerine şöyle devam etti:

“Bu etkinlik, Türkiye'nin hikayelerini dünya sahnesine taşıma heyecanımızın bir yansıması. Netflix’in Türkiye'nin dört bir yanında çektiği yapımlar, dünyada kültürel bağları güçlendiriyor ve güçlü bir etki yaratıyor. Son araştırmamız, dünya genelinde Türk yapımlarını izleyen üyelerimizin Türkiye'yi ziyaret etme isteğinin 2.6 kat, Türkçe öğrenme isteğinin ise 4.6 kat arttığını gösteriyor. Bu sonuçlar, Türkiye'den dünyaya sunduğumuz hikayelerin başarısının en açık kanıtı."

basrollerini-kivanc-tatlitug-ve-beren-saat-in-paylastigi-istanbul-icin-son-cagri-nin-ozel-gosterimi-new-work-ta-gerceklesti-ums74.jpg

Aşk- Memnu'dan sonra bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat gösterimdeki pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Serin ve Mehmet'in peşinde New York'a kadar uzanan İstanbul için Son Çağrı, tüm dünyayla aynı anda 24 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

İlgili Haberler
Beren Saat şıklığı ve dekoltesiyle göz kamaştırdı
Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay olmuştu. Eşi Başak Dizer o sahne hakkında konuştu
Beren Saat'ten anlamlı destek
Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’u buluşturan 'İstanbul İçin Son Çağrı’nın yayın tarihi belli oldu
Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Son Haberler
Epic Games öyle bir hata yaptı ki görenler şaştı kaldı Teknoloji
Epic Games öyle bir hata yaptı ki görenler şaştı kaldı
Dünya güzeli kadın futbolcu Markovic Mbappe ve Haaland'dan bakın ne istedi Spor
Dünya güzeli kadın futbolcu Markovic Mbappe ve Haaland'dan bakın ne istedi
İlkay Gündoğan'dan flaş Galatasaray açıklaması. Transferde adı geçiyordu Spor
İlkay Gündoğan'dan flaş Galatasaray açıklaması. Transferde adı geçiyordu
Zelenskiy, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ile bir araya geldi Dünya
Zelenskiy, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ile bir araya geldi
İzmir'de metro raydan çıktı duvara çarptı Gündem
İzmir'de metro raydan çıktı duvara çarptı
Caddenin ortasına çöp attı. Kendisini uyarıp, dövenlerin üzerine kurşun yağdırdı Gündem
Caddenin ortasına çöp attı. Kendisini uyarıp, dövenlerin üzerine kurşun yağdırdı
Mandıranın hurdalığında yangın çıktı Gündem
Mandıranın hurdalığında yangın çıktı