Beren Saat ve Sinem Kobal pişti oldu. Ceketin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda katıldığı davette kırmızı ceketiyle dikkat çekmişti. Kobal'ın derin göğüs dekolteli bluzunu şimdi de Beren Saat giydi.

İnternette yayınlanan bir programa konuk olan Beren Saat'in Sinem Kobal'la aynı bluzu giymeyi tercih etmesi sosyal medyada gündem oldu. İkiliyi pişti yapan ceket fiyatı merak edildi.

TAM 227 BİN LİRA

Ünlü bir markaya ait bu kırmızı ceketin fiyatı ortaya çıktı. Beren Saat ve Sinem Kobal'ı pişti yapan bluzun fiyatı tam tamına 227 bin TL.

Ünlü isimlerin pişti olmasını sağlayan ceketin fiyatını duyanlar çok şaşırdı.