Beren Saat yeni Aşk-ı Memnu hakkında konuştu

Oyuncu Beren Saat, Aşk-ı Memnu’nun yeniden çekilmesiyle ilgili yorum yaptı. Saat, bir platformda 'Bihter' adıyla film versiyonu yayınlanacak yapım için düşüncelerini ifade etti.

Beren Saat yeni Aşk-ı Memnu hakkında konuştu

Yayınlandığı dönemde ekrana damga vuran Aşk-ı Memnu yıllar sonra "Bihter" adıyla film oluyor.

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Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yönettiği film Halit Ziya Uşaklıgil’in “Aşk-ı Memnu” eserinden uyarlandı.

2008-2010 yılları arasında yayınlanan dizide ‘Bihter’ karakterini canlandıran oyuncu Beren Saat, filmle ilgili kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

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“AYNISINI BEKLEMEMEK LAZIM BENCE”

Beren Saat kendisine "Bihter" filminin sorulması üzerine şu cevabı verdi:

“Farah'ı biliyorum bir tek. Bizimkinden çok farklı olacak bence. Onlarınki daha dönem gibi olacak. Çok iyi olacağına eminim. İlk günden beri destekliyorum onları. Başka bir kadından bambaşka bir yorum izleyeceksiniz. Aynısını beklememek lazım bence.”

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FARAH ZEYNEP ABDULLAH, BİHTER’İ OYNADI

“Aşk-ı Memnu” hikayesini 1900’lerin büyülü atmosferinde seyirciye sunacak. Yıllar geçse de unutulmayan Aşk-ı Memnu’nun filminde ise ‘Bergen’ ile büyük başarı yakalayan Farah Zeynep Abdullah yer aldı. Başarılı oyuncu Beren Saat’in daha önce canlandırdığı ‘Bihter’ karakterini üstlendi.

Bir dijital platform için yapılan film için görüşmeler devam ediyor. Çekimleri biten filmin hangi mecrada yayınlanacağı henüz net değil.

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