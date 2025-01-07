Berfu Yenenler’den Selin Ciğerci'yi şaşkına uğratan soru! Pespayeliğin dibi…

İşine dair tutkusunu "Tek orgazmım o" diyerek açıklayan Selin Ciğerci'ye Berfu Yenenler programda fantezi sorusu sordu.

Cesur açıklamalarıyla gündeme gelen Ciğerci, katıldığı YouTube programında, "Kelepçe fantezisi var mı?" sorusu soruldu.

Soruyu duyduğunda kısa süreli şaşkınlık yaşayan Ciğerci, "Hiç öyle şeyler yok, nerede bulacağım kelepçeyi, nereden aklınıza geldi?" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Berfu Yenenler'in "Fantezisi olan biri gibi duruyorsun" şeklindeki yorumuna da yanıt veren Selin Ciğerci, "Doğru ama kelepçe çok fazla" diyerek gülerek soruyu savuşturdu.

“TÜYLÜ BİR ŞEYİ ERKEĞE TAKAMAM”

Selin Ciğerci ise "Tüylü bir şeyi erkeğe takamam" diyerek esprili bir şekilde konuya son noktayı koydu. Ardından ise dayanamadı ve "İp kullanılırsa daha iyi olur" dedi.