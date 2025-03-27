Bergama'da İmamoğlu için büyük yürüyüş

Kaynak: ANKA
Bergama'da İmamoğlu için büyük yürüyüş

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından yurt genelinde başlayan protestolar, yürüyüş ve mitingler Bergama’da da devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından CHP Bergama İlçe Başkanlığı ve Bergama Demokrasi Platformu öncülüğünde her akşam devam eden protesto gösterileri, dün akşam da demokrasi yürüyüşü ile devam etti.

Bergama Endüstri Meslek Lisesi önünde toplanan binlerce Bergamalı, Cumhuriyet Meydanı’na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Yürüyüş sırasında “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı, Ekrem İmamoğlu maskeleri takıldı. Grup tarafından hükümet istifaya davet edildi ve ıslıklar eşliğinde protesto edildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda ise yürüyüşe katılan vatandaşlar söz alarak, niçin orada olduklarını anlattı. Şarkı, türkü ve marşlar eşliğinde süren gösteriler halaylar eşliğinde sona erdi.

Bergama'da İmamoğlu için büyük yürüyüş

Son Haberler
Mustafa Denizli'den Beşiktaş - Galatasaray yorumu
Mustafa Denizli'den Beşiktaş - Galatasaray yorumu
Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret etti
Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret etti
Hızlı şoför direği devirmeden 10 metre ileriye taşıdı! Devreye vinç girdi
Hızlı şoför direği devirmeden 10 metre ileriye taşıdı! Devreye vinç girdi
Walrus Ana Ağda Yayında: Web3 için programlanabilir depolama dönemi başlıyor
Walrus Ana Ağda Yayında: Web3 için programlanabilir depolama dönemi başlıyor
Bayram tıraşı belediyeden
Bayram tıraşı belediyeden