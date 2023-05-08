Bergüzar Korel Halit Ergenç'ten evlilik teklifi aldığı günü anlattı

Oyuncu Bergüzar Korel, üç çocuğunun babası Halit Ergenç ile 2009'da nikah masasına oturmuştu. Korel, evlilik teklifi aldığı günü sosyal medyada anlattı.

Bergüzar Korel Halit Ergenç'ten evlilik teklifi aldığı günü anlattı

2009'da dünyaevine giren oyuncu Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'ye 2010'da, ikinci oğulları Han'a 2020'de kızları Leyla'ya ise 2021'de kavuşmuştu.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayımlayan Bergüzer Korel, bu kez nostaljik bir paylaşımda bulundu.

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Eşi Halit Ergenç ile 14 yıl önce çekildikleri bir fotoğrafı yayımlayan Bergüzar Korel, evlilik teklifi aldığı günü anlattı.

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Bergüzar Korel, "22.05.2009... Sanem Öztanık'ın düğünündeyiz. 15 gün önce yani bugün evlilik teklifi etmiş ve denizin ortasında bir adada ilk Necati Kutlu'yu aramışım..." ifadelerini kullandı.

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