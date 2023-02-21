Bergüzar Korel ''Normal yaşama dönülmeli'' sözlerine sert tepki. ''Ülke koca bir cenaze evi olmuş''

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak depremin üzerinden 15 gün geçerken, normal yaşama dönülmesini söyleyenlere sert çıktı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda çok sert konuşan Bergüzar Korel, normal yaşama dönülmesi konusunda yapılan tartışmaları eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"KOMŞUNUN EVİNDEN CENAZE ÇIKTIĞINDA TELEVİZYON AÇILMAYAN EVLERDE BÜYÜDÜK"

"Yırttınız kendinizi normal de normal diye. Süslü püslü kelimelerle uzun uzun yok o halı sen de haklısıncılar. Komşunun evinden cenaze çıktığında televizyon açılmayan evlerde büyüdük.

"KILIF UYDURMAYIN SAHTE HÜZNÜNÜZE"

Yedisi, kırkı, elli ikisinde dualar okuttuk, anılarını yad ettik. Yok onun acıyı ifade şekli başkaymış da bilmem ne, herkese anlayış gösterecekmişiz de, kılıf uydurmayın sahte hüznünüze, kendi hayatınızda ne yaparsanız yapın bize ne. Ama durun ya durun. Evinde iki hafta önce sıcak kahvesini içen evini kaybetmiş biri kahve storynizi görse üzülmez mi en basitinden ya?

"YA SABIR!"

Çocuklarının cenazesine ulaşamayan analar babalar senin çocuğunla fotoğrafını görünce kahrolmaz mı? Ailesini kaybetmiş onca insan ne hisseder? Ama hayat devam ediyorcular, etmiyor arkadaşlar etmiyor! Bir yerde bizim insanlarımızın hayatı bizim hayatımız bitti, ülke koca bir cenaze evi olmuş hayat filan devam etmiyor! Kalkmış normal nedir'i tartışıyoruz. Ya sabır!"