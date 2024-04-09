Bergüzar Korel takıntılarını ilk kez açıkladı

İbrahim Selim'in sunduğu programa önceki gün konuk olan ünlü oyuncu, özel hayatına dair pek bilinmeyen yönlerini paylaştı.

Takıntılarını açıklayan Korel, dinleyicileri şaşırttı.

“EĞER ONU BULAMAZSAM KENDİMİ KAYBEDERİM”

Korel, “Kimseyle fiziksel temas kurmayı sevmiyorum, kimseyi öpmem, bana dokunulmasını da istemem. Takıntılı bir yapım var. Uçak yolculuğu öncesinde sosyal medyada hikaye paylaşmam; çünkü eğer bir kaza olursa 'bu onun son hikayesiydi' şeklinde haber yapılmamasını tercih ederim. Örneğin, 'Kızlar ve Oğlanlar' adlı tiyatro oyununda her zaman aynı iç çamaşırını giymem gerektiğine inanıyorum. Eğer o çamaşırı bulamazsam, çok kötü hissederim. Çamaşır görünmese de ben onun orada olduğunu bilmem gerekiyor” şeklinde konuştu.