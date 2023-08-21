Bergüzar Korel'in yeni imajı şoke etti! Görenler Esra Erol sandı

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Halit Ergenç’le mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel yeni dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Sevilen isim yeni dizisindeki imajı ile sosyal medyada gündem oldu.

Binbir Gece, Karadayı, Vatanım Sensin, Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı dizilerde rol alan ve bir süredir ekranlardan uzak olan Bergüzar Korel yeni dizisi için saçlarını sarıya boyattı.

İlk yerli Amazon Original dizisi Düğüm'de rol alan Bergüzar Korel'i görenler Esra Erol'a benzetti. Sosyal medyada "Esra Erol'u mu oynayacak", "Esra Erol'a benzemiş", "Aynı Esra Erol olmuş", "Orjinal hali o kadar güzel ki" yorumları yapıldı.

Düğüm dizisinin ana karakterlerinden biri olan ve dürüstlüğüyle dikkat çeken Neslihan Turhan, kayıp ve cinayet dosyalarının ele alındığı "Tek Gerçek" programını sunan, kariyerinin zirvesinde ünlü bir haberci.

ESRA EROL KAYITSIZ KALAMADI

Dizide Neslihan karakterine hayat veren Korel'in pozuna yorum yapanlar arasında Esra Erol da yer aldı. Erol "Hoş gelmiş" ve "İşte beklenen post" yorumunu yaptı.

